KurseKategorien
Währungen / SANG
Zurück zum Aktien

SANG: Sangoma Technologies Corporation

5.20 USD 0.02 (0.38%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SANG hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.14 bis zu einem Hoch von 5.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sangoma Technologies Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SANG News

Tagesspanne
5.14 5.27
Jahresspanne
4.08 7.99
Vorheriger Schlusskurs
5.22
Eröffnung
5.17
Bid
5.20
Ask
5.50
Tief
5.14
Hoch
5.27
Volumen
21
Tagesänderung
-0.38%
Monatsänderung
-16.93%
6-Monatsänderung
11.59%
Jahresänderung
-5.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K