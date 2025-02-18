Währungen / SANG
SANG: Sangoma Technologies Corporation
5.20 USD 0.02 (0.38%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SANG hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.14 bis zu einem Hoch von 5.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sangoma Technologies Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SANG News
Tagesspanne
5.14 5.27
Jahresspanne
4.08 7.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.22
- Eröffnung
- 5.17
- Bid
- 5.20
- Ask
- 5.50
- Tief
- 5.14
- Hoch
- 5.27
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.38%
- Monatsänderung
- -16.93%
- 6-Monatsänderung
- 11.59%
- Jahresänderung
- -5.97%
