Moedas / SANG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SANG: Sangoma Technologies Corporation
5.35 USD 0.81 (13.15%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SANG para hoje mudou para -13.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.70 e o mais alto foi 5.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Sangoma Technologies Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SANG Notícias
- Sangoma Technologies Corporation (STC:CA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Sangoma Technologies Corporation (SANG) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- RF Industries, Ltd. (RFIL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Endava PLC Sponsored ADR (DAVA) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Couchbase, Inc. (BASE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- nCino (NCNO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zoom Communications (ZM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sangoma and VTech partner to enhance hotel communications
- Sangoma expands AWS usage for cloud communications solutions
- Sangoma and Quicklert partner to enhance school safety solutions
- Sangoma Q2: There Are Reasons To Remain Positive Despite A Weak Quarter (NASDAQ:SANG)
Faixa diária
4.70 5.78
Faixa anual
4.08 7.99
- Fechamento anterior
- 6.16
- Open
- 5.78
- Bid
- 5.35
- Ask
- 5.65
- Low
- 4.70
- High
- 5.78
- Volume
- 148
- Mudança diária
- -13.15%
- Mudança mensal
- -14.54%
- Mudança de 6 meses
- 14.81%
- Mudança anual
- -3.25%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh