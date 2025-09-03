Dövizler / SAIC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SAIC: Science Applications International Corporation
103.87 USD 1.39 (1.36%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SAIC fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 102.14 ve Yüksek fiyatı olarak 104.00 aralığında işlem gördü.
Science Applications International Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAIC haberleri
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Curtiss-Wright hisseleri 518,0 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Science Applications Stock?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- This Science Applications International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), ABM Indus (NYSE:ABM)
- JPMorgan downgrades Science Applications stock rating amid revenue concerns
- These Analysts Slash Their Forecasts On Science Applications International Following Q2 Results - Science Applications Intl (NASDAQ:SAIC)
- SAIC Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Falls 7% on Revenue Miss
- Stock Market Today: S&P 500 Futures Gain, Dow Tumbles Ahead Of Crucial Payrolls Report—Broadcom, DocuSign, Lululemon In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Company News for Sep 5, 2025
- Dow Jumps 350 Points On Rate Cut Bets: Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Children's Place (NASDAQ:PLCE), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Science Applications stock price target lowered to $128 by Stifel
- Science Applications International Corporation 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SAIC)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Science Applications Shares Fall After Q2 Results - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Why SAIC Stock Is Down Today
- SAIC Profit Jumps 77% in Fiscal Q2
- Why Is Science Applications Stock Falling Thursday? - Science Applications Intl (NASDAQ:SAIC)
- SAIC (SAIC) Q2 Earnings Top Estimates
- SAIC shares tumble as revenue outlook disappoints despite earnings beat
- SAIC Q2 2026 slides: Lower revenue outlook offset by improved EPS guidance
- Science Applications earnings beat by $1.39, revenue fell short of estimates
- Nasdaq Surges 1% As Alphabet, Apple Gain: Investor Sentiment Edges Lower, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Salesforce, Science Applications International And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Salesforce (NYSE:CRM)
- C3.ai, Inc. (AI) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
Günlük aralık
102.14 104.00
Yıllık aralık
94.68 156.34
- Önceki kapanış
- 102.48
- Açılış
- 103.58
- Satış
- 103.87
- Alış
- 104.17
- Düşük
- 102.14
- Yüksek
- 104.00
- Hacim
- 1.332 K
- Günlük değişim
- 1.36%
- Aylık değişim
- -11.48%
- 6 aylık değişim
- -7.79%
- Yıllık değişim
- -25.44%
21 Eylül, Pazar