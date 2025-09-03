FiyatlarBölümler
SAIC: Science Applications International Corporation

103.87 USD 1.39 (1.36%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SAIC fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 102.14 ve Yüksek fiyatı olarak 104.00 aralığında işlem gördü.

Science Applications International Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
102.14 104.00
Yıllık aralık
94.68 156.34
Önceki kapanış
102.48
Açılış
103.58
Satış
103.87
Alış
104.17
Düşük
102.14
Yüksek
104.00
Hacim
1.332 K
Günlük değişim
1.36%
Aylık değişim
-11.48%
6 aylık değişim
-7.79%
Yıllık değişim
-25.44%
