货币 / SAIC
SAIC: Science Applications International Corporation
103.69 USD 0.57 (0.55%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SAIC汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点103.13和高点104.35进行交易。
关注Science Applications International Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SAIC新闻
日范围
103.13 104.35
年范围
94.68 156.34
- 前一天收盘价
- 103.12
- 开盘价
- 103.39
- 卖价
- 103.69
- 买价
- 103.99
- 最低价
- 103.13
- 最高价
- 104.35
- 交易量
- 119
- 日变化
- 0.55%
- 月变化
- -11.63%
- 6个月变化
- -7.95%
- 年变化
- -25.57%
