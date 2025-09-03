Valute / SAIC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SAIC: Science Applications International Corporation
103.87 USD 1.39 (1.36%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SAIC ha avuto una variazione del 1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.14 e ad un massimo di 104.00.
Segui le dinamiche di Science Applications International Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAIC News
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Il titolo di Curtiss-Wright raggiunge il massimo storico a 518,0 USD
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Science Applications Stock?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- This Science Applications International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), ABM Indus (NYSE:ABM)
- JPMorgan downgrades Science Applications stock rating amid revenue concerns
- These Analysts Slash Their Forecasts On Science Applications International Following Q2 Results - Science Applications Intl (NASDAQ:SAIC)
- SAIC Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Falls 7% on Revenue Miss
- Stock Market Today: S&P 500 Futures Gain, Dow Tumbles Ahead Of Crucial Payrolls Report—Broadcom, DocuSign, Lululemon In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Company News for Sep 5, 2025
- Dow Jumps 350 Points On Rate Cut Bets: Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Children's Place (NASDAQ:PLCE), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Science Applications stock price target lowered to $128 by Stifel
- Science Applications International Corporation 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SAIC)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Science Applications Shares Fall After Q2 Results - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Why SAIC Stock Is Down Today
- SAIC Profit Jumps 77% in Fiscal Q2
- Why Is Science Applications Stock Falling Thursday? - Science Applications Intl (NASDAQ:SAIC)
- SAIC (SAIC) Q2 Earnings Top Estimates
- SAIC shares tumble as revenue outlook disappoints despite earnings beat
- SAIC Q2 2026 slides: Lower revenue outlook offset by improved EPS guidance
- Science Applications earnings beat by $1.39, revenue fell short of estimates
- Nasdaq Surges 1% As Alphabet, Apple Gain: Investor Sentiment Edges Lower, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Salesforce, Science Applications International And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Salesforce (NYSE:CRM)
- C3.ai, Inc. (AI) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
Intervallo Giornaliero
102.14 104.00
Intervallo Annuale
94.68 156.34
- Chiusura Precedente
- 102.48
- Apertura
- 103.58
- Bid
- 103.87
- Ask
- 104.17
- Minimo
- 102.14
- Massimo
- 104.00
- Volume
- 1.332 K
- Variazione giornaliera
- 1.36%
- Variazione Mensile
- -11.48%
- Variazione Semestrale
- -7.79%
- Variazione Annuale
- -25.44%
20 settembre, sabato