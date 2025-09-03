QuotazioniSezioni
Valute / SAIC
Tornare a Azioni

SAIC: Science Applications International Corporation

103.87 USD 1.39 (1.36%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SAIC ha avuto una variazione del 1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.14 e ad un massimo di 104.00.

Segui le dinamiche di Science Applications International Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAIC News

Intervallo Giornaliero
102.14 104.00
Intervallo Annuale
94.68 156.34
Chiusura Precedente
102.48
Apertura
103.58
Bid
103.87
Ask
104.17
Minimo
102.14
Massimo
104.00
Volume
1.332 K
Variazione giornaliera
1.36%
Variazione Mensile
-11.48%
Variazione Semestrale
-7.79%
Variazione Annuale
-25.44%
20 settembre, sabato