SAIC
SAIC: Science Applications International Corporation
103.12 USD 0.81 (0.78%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAIC за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.97, а максимальная — 103.94.
Следите за динамикой Science Applications International Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SAIC
Дневной диапазон
101.97 103.94
Годовой диапазон
94.68 156.34
- Предыдущее закрытие
- 103.93
- Open
- 103.41
- Bid
- 103.12
- Ask
- 103.42
- Low
- 101.97
- High
- 103.94
- Объем
- 980
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- -12.12%
- 6-месячное изменение
- -8.45%
- Годовое изменение
- -25.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.