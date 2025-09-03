КотировкиРазделы
Валюты / SAIC
SAIC: Science Applications International Corporation

103.12 USD 0.81 (0.78%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SAIC за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.97, а максимальная — 103.94.

Следите за динамикой Science Applications International Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
101.97 103.94
Годовой диапазон
94.68 156.34
Предыдущее закрытие
103.93
Open
103.41
Bid
103.12
Ask
103.42
Low
101.97
High
103.94
Объем
980
Дневное изменение
-0.78%
Месячное изменение
-12.12%
6-месячное изменение
-8.45%
Годовое изменение
-25.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.