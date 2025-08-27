CotationsSections
Devises / SAIC
Retour à Actions

SAIC: Science Applications International Corporation

103.87 USD 1.39 (1.36%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SAIC a changé de 1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.14 et à un maximum de 104.00.

Suivez la dynamique Science Applications International Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAIC Nouvelles

Range quotidien
102.14 104.00
Range Annuel
94.68 156.34
Clôture Précédente
102.48
Ouverture
103.58
Bid
103.87
Ask
104.17
Plus Bas
102.14
Plus Haut
104.00
Volume
1.332 K
Changement quotidien
1.36%
Changement Mensuel
-11.48%
Changement à 6 Mois
-7.79%
Changement Annuel
-25.44%
20 septembre, samedi