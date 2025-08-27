통화 / SAIC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SAIC: Science Applications International Corporation
103.87 USD 1.39 (1.36%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SAIC 환율이 오늘 1.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 102.14이고 고가는 104.00이었습니다.
Science Applications International Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAIC News
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Science Applications Stock?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- This Science Applications International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), ABM Indus (NYSE:ABM)
- JPMorgan downgrades Science Applications stock rating amid revenue concerns
- These Analysts Slash Their Forecasts On Science Applications International Following Q2 Results - Science Applications Intl (NASDAQ:SAIC)
- SAIC Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Falls 7% on Revenue Miss
- Stock Market Today: S&P 500 Futures Gain, Dow Tumbles Ahead Of Crucial Payrolls Report—Broadcom, DocuSign, Lululemon In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Company News for Sep 5, 2025
- Dow Jumps 350 Points On Rate Cut Bets: Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Children's Place (NASDAQ:PLCE), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Science Applications stock price target lowered to $128 by Stifel
- Science Applications International Corporation 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SAIC)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Science Applications Shares Fall After Q2 Results - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Why SAIC Stock Is Down Today
- SAIC Profit Jumps 77% in Fiscal Q2
- Why Is Science Applications Stock Falling Thursday? - Science Applications Intl (NASDAQ:SAIC)
- SAIC (SAIC) Q2 Earnings Top Estimates
- SAIC shares tumble as revenue outlook disappoints despite earnings beat
- SAIC Q2 2026 slides: Lower revenue outlook offset by improved EPS guidance
- Science Applications earnings beat by $1.39, revenue fell short of estimates
- Nasdaq Surges 1% As Alphabet, Apple Gain: Investor Sentiment Edges Lower, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Salesforce, Science Applications International And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Salesforce (NYSE:CRM)
- C3.ai, Inc. (AI) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Nutanix (NTNX) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
일일 변동 비율
102.14 104.00
년간 변동
94.68 156.34
- 이전 종가
- 102.48
- 시가
- 103.58
- Bid
- 103.87
- Ask
- 104.17
- 저가
- 102.14
- 고가
- 104.00
- 볼륨
- 1.332 K
- 일일 변동
- 1.36%
- 월 변동
- -11.48%
- 6개월 변동
- -7.79%
- 년간 변동율
- -25.44%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K