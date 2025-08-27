クォートセクション
SAIC: Science Applications International Corporation

102.48 USD 0.31 (0.30%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SAICの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり101.30の安値と103.03の高値で取引されました。

Science Applications International Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
101.30 103.03
1年のレンジ
94.68 156.34
以前の終値
102.79
始値
102.79
買値
102.48
買値
102.78
安値
101.30
高値
103.03
出来高
1.046 K
1日の変化
-0.30%
1ヶ月の変化
-12.66%
6ヶ月の変化
-9.02%
1年の変化
-26.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K