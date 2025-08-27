通貨 / SAIC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SAIC: Science Applications International Corporation
102.48 USD 0.31 (0.30%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SAICの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり101.30の安値と103.03の高値で取引されました。
Science Applications International Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAIC News
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Science Applications Stock?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- This Science Applications International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), ABM Indus (NYSE:ABM)
- JPMorgan downgrades Science Applications stock rating amid revenue concerns
- These Analysts Slash Their Forecasts On Science Applications International Following Q2 Results - Science Applications Intl (NASDAQ:SAIC)
- SAIC Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Falls 7% on Revenue Miss
- Stock Market Today: S&P 500 Futures Gain, Dow Tumbles Ahead Of Crucial Payrolls Report—Broadcom, DocuSign, Lululemon In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Company News for Sep 5, 2025
- Dow Jumps 350 Points On Rate Cut Bets: Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Children's Place (NASDAQ:PLCE), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Science Applications stock price target lowered to $128 by Stifel
- Science Applications International Corporation 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SAIC)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Science Applications Shares Fall After Q2 Results - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Why SAIC Stock Is Down Today
- SAIC Profit Jumps 77% in Fiscal Q2
- Why Is Science Applications Stock Falling Thursday? - Science Applications Intl (NASDAQ:SAIC)
- SAIC (SAIC) Q2 Earnings Top Estimates
- SAIC shares tumble as revenue outlook disappoints despite earnings beat
- SAIC Q2 2026 slides: Lower revenue outlook offset by improved EPS guidance
- Science Applications earnings beat by $1.39, revenue fell short of estimates
- Nasdaq Surges 1% As Alphabet, Apple Gain: Investor Sentiment Edges Lower, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Salesforce, Science Applications International And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Salesforce (NYSE:CRM)
- C3.ai, Inc. (AI) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Nutanix (NTNX) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
1日のレンジ
101.30 103.03
1年のレンジ
94.68 156.34
- 以前の終値
- 102.79
- 始値
- 102.79
- 買値
- 102.48
- 買値
- 102.78
- 安値
- 101.30
- 高値
- 103.03
- 出来高
- 1.046 K
- 1日の変化
- -0.30%
- 1ヶ月の変化
- -12.66%
- 6ヶ月の変化
- -9.02%
- 1年の変化
- -26.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K