Dövizler / SAH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SAH: Sonic Automotive Inc
78.46 USD 1.43 (1.79%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SAH fiyatı bugün -1.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.68 ve Yüksek fiyatı olarak 79.76 aralığında işlem gördü.
Sonic Automotive Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAH haberleri
- Benchmark, EchoPark büyümesi nedeniyle Sonic Auto hisse fiyat hedefini 85 dolara yükseltti
- Benchmark raises Sonic Auto stock price target to $85 on EchoPark growth
- Carvana CEO’su Garcia 3,65 milyon dolarlık hisse sattı
- Carvana CEO Garcia sells $3.65 million in shares
- JPMorgan, sağlam temeller üzerine Carvana hisse fiyat hedefini 425 dolara yükseltti
- JPMorgan raises Carvana stock price target to $425 on solid fundamentals
- Carvana CEO Garcia sells $3.6 million in shares
- Carvana CEO Garcia sells $3.7 million in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.14%
- Why Sonic Automotive (SAH) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Penske (PAG) Up 11.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is Asbury Automotive (ABG) Up 15.6% Since Last Earnings Report?
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.84%
- CVNA vs. SAH: Breaking Down Which Auto Retail Stock Stands Stronger
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Carvana stock
- Benchmark reiterates Buy rating on Sonic Auto stock amid Amazon’s auto expansion
- Benchmark reiterates Buy rating on Lithia Motors stock amid Amazon’s auto expansion
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Sonic Automotive EPS Jumps 49 Percent
- LAD Q2 Earnings Beat on Used Vehicle & Aftersales Outperformance
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.47%
Günlük aralık
77.68 79.76
Yıllık aralık
52.00 89.48
- Önceki kapanış
- 79.89
- Açılış
- 79.76
- Satış
- 78.46
- Alış
- 78.76
- Düşük
- 77.68
- Yüksek
- 79.76
- Hacim
- 155
- Günlük değişim
- -1.79%
- Aylık değişim
- -2.74%
- 6 aylık değişim
- 38.65%
- Yıllık değişim
- 34.81%
21 Eylül, Pazar