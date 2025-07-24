货币 / SAH
SAH: Sonic Automotive Inc
79.30 USD 0.51 (0.65%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SAH汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点77.59和高点79.49进行交易。
关注Sonic Automotive Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
77.59 79.49
年范围
52.00 89.48
- 前一天收盘价
- 78.79
- 开盘价
- 78.39
- 卖价
- 79.30
- 买价
- 79.60
- 最低价
- 77.59
- 最高价
- 79.49
- 交易量
- 237
- 日变化
- 0.65%
- 月变化
- -1.70%
- 6个月变化
- 40.13%
- 年变化
- 36.25%
