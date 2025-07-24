Валюты / SAH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SAH: Sonic Automotive Inc
79.30 USD 0.51 (0.65%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAH за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.59, а максимальная — 79.49.
Следите за динамикой Sonic Automotive Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SAH
- Carvana CEO Garcia sells $3.6 million in shares
- Carvana CEO Garcia sells $3.7 million in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.14%
- Why Sonic Automotive (SAH) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Penske (PAG) Up 11.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is Asbury Automotive (ABG) Up 15.6% Since Last Earnings Report?
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.84%
- CVNA vs. SAH: Breaking Down Which Auto Retail Stock Stands Stronger
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Carvana stock
- Benchmark reiterates Buy rating on Sonic Auto stock amid Amazon’s auto expansion
- Benchmark reiterates Buy rating on Lithia Motors stock amid Amazon’s auto expansion
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Sonic Automotive EPS Jumps 49 Percent
- LAD Q2 Earnings Beat on Used Vehicle & Aftersales Outperformance
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.47%
- Carvana Pre-Q2 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- SAH Surpasses Q2 Earnings Estimates, Hikes Dividend by 9%
- Sonic Automotive Q2 EPS Jumps 49 Percent
- Earnings call transcript: Sonic Automotive Q2 2025 earnings beat expectations
- Sonic Automotive Q2 EPS Above Estimates, Sales Lag; EchoPark Profit Up 22% - Sonic Automotive (NYSE:SAH)
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.95%
Дневной диапазон
77.59 79.49
Годовой диапазон
52.00 89.48
- Предыдущее закрытие
- 78.79
- Open
- 78.39
- Bid
- 79.30
- Ask
- 79.60
- Low
- 77.59
- High
- 79.49
- Объем
- 237
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- -1.70%
- 6-месячное изменение
- 40.13%
- Годовое изменение
- 36.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.