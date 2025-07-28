CotizacionesSecciones
Divisas / SAH
Volver a Acciones

SAH: Sonic Automotive Inc

78.09 USD 1.21 (1.53%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SAH de hoy ha cambiado un -1.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.83, mientras que el máximo ha alcanzado 80.63.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Sonic Automotive Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAH News

Rango diario
77.83 80.63
Rango anual
52.00 89.48
Cierres anteriores
79.30
Open
79.44
Bid
78.09
Ask
78.39
Low
77.83
High
80.63
Volumen
439
Cambio diario
-1.53%
Cambio mensual
-3.20%
Cambio a 6 meses
37.99%
Cambio anual
34.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B