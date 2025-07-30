Währungen / SAH
SAH: Sonic Automotive Inc
79.89 USD 1.80 (2.31%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SAH hat sich für heute um 2.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.93 bis zu einem Hoch von 81.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sonic Automotive Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
77.93 81.11
Jahresspanne
52.00 89.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.09
- Eröffnung
- 78.38
- Bid
- 79.89
- Ask
- 80.19
- Tief
- 77.93
- Hoch
- 81.11
- Volumen
- 473
- Tagesänderung
- 2.31%
- Monatsänderung
- -0.97%
- 6-Monatsänderung
- 41.17%
- Jahresänderung
- 37.27%
