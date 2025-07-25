Moedas / SAH
SAH: Sonic Automotive Inc
79.54 USD 1.45 (1.86%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SAH para hoje mudou para 1.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 77.93 e o mais alto foi 80.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Sonic Automotive Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SAH Notícias
Faixa diária
77.93 80.47
Faixa anual
52.00 89.48
- Fechamento anterior
- 78.09
- Open
- 78.38
- Bid
- 79.54
- Ask
- 79.84
- Low
- 77.93
- High
- 80.47
- Volume
- 62
- Mudança diária
- 1.86%
- Mudança mensal
- -1.40%
- Mudança de 6 meses
- 40.55%
- Mudança anual
- 36.67%
