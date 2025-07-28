通貨 / SAH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SAH: Sonic Automotive Inc
79.89 USD 1.80 (2.31%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SAHの今日の為替レートは、2.31%変化しました。日中、通貨は1あたり77.93の安値と81.11の高値で取引されました。
Sonic Automotive Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAH News
- ベンチマーク社、ソニック・オートの株価目標をEchoPark成長により85ドルに引き上げ
- Benchmark raises Sonic Auto stock price target to $85 on EchoPark growth
- カーバナCEOガルシア氏、365万ドル相当の株式を売却
- Carvana CEO Garcia sells $3.65 million in shares
- JPモルガン、カーバナの株価目標を堅調なファンダメンタルズを理由に425ドルに引き上げ
- JPMorgan raises Carvana stock price target to $425 on solid fundamentals
- Carvana CEO Garcia sells $3.6 million in shares
- Carvana CEO Garcia sells $3.7 million in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.14%
- Why Sonic Automotive (SAH) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Penske (PAG) Up 11.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is Asbury Automotive (ABG) Up 15.6% Since Last Earnings Report?
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.84%
- CVNA vs. SAH: Breaking Down Which Auto Retail Stock Stands Stronger
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Carvana stock
- Benchmark reiterates Buy rating on Sonic Auto stock amid Amazon’s auto expansion
- Benchmark reiterates Buy rating on Lithia Motors stock amid Amazon’s auto expansion
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Sonic Automotive EPS Jumps 49 Percent
- LAD Q2 Earnings Beat on Used Vehicle & Aftersales Outperformance
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.47%
1日のレンジ
77.93 81.11
1年のレンジ
52.00 89.48
- 以前の終値
- 78.09
- 始値
- 78.38
- 買値
- 79.89
- 買値
- 80.19
- 安値
- 77.93
- 高値
- 81.11
- 出来高
- 473
- 1日の変化
- 2.31%
- 1ヶ月の変化
- -0.97%
- 6ヶ月の変化
- 41.17%
- 1年の変化
- 37.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K