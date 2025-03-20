FiyatlarBölümler
Dövizler / RWAYZ
RWAYZ: Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027

25.3000 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RWAYZ fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.3000 ve Yüksek fiyatı olarak 25.3260 aralığında işlem gördü.

Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.3000 25.3260
Yıllık aralık
24.8300 25.6400
Önceki kapanış
25.3000
Açılış
25.3260
Satış
25.3000
Alış
25.3030
Düşük
25.3000
Yüksek
25.3260
Hacim
5
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
0.32%
6 aylık değişim
0.12%
Yıllık değişim
-0.24%
21 Eylül, Pazar