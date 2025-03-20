CotationsSections
Devises / RWAYZ
RWAYZ: Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027

25.3000 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RWAYZ a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.3000 et à un maximum de 25.3260.

Suivez la dynamique Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.3000 25.3260
Range Annuel
24.8300 25.6400
Clôture Précédente
25.3000
Ouverture
25.3260
Bid
25.3000
Ask
25.3030
Plus Bas
25.3000
Plus Haut
25.3260
Volume
5
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
0.32%
Changement à 6 Mois
0.12%
Changement Annuel
-0.24%
20 septembre, samedi