Divisas / RWAYZ
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RWAYZ: Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027
25.3000 USD 0.0100 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RWAYZ de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.3000, mientras que el máximo ha alcanzado 25.3400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RWAYZ News
- Runway Growth Finance: 14% Dividend Yield At A 25% Discount To NAV (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Runway Growth Finance Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Yield Hunting Part 26: Close To 8% With Runway Growth Finance And Its Baby Bonds (RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
Rango diario
25.3000 25.3400
Rango anual
24.8300 25.6400
- Cierres anteriores
- 25.3100
- Open
- 25.3100
- Bid
- 25.3000
- Ask
- 25.3030
- Low
- 25.3000
- High
- 25.3400
- Volumen
- 22
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 0.32%
- Cambio a 6 meses
- 0.12%
- Cambio anual
- -0.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B