Valute / RWAYZ
RWAYZ: Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027

25.3000 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RWAYZ ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.3000 e ad un massimo di 25.3260.

Segui le dinamiche di Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

RWAYZ News

Intervallo Giornaliero
25.3000 25.3260
Intervallo Annuale
24.8300 25.6400
Chiusura Precedente
25.3000
Apertura
25.3260
Bid
25.3000
Ask
25.3030
Minimo
25.3000
Massimo
25.3260
Volume
5
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.32%
Variazione Semestrale
0.12%
Variazione Annuale
-0.24%
20 settembre, sabato