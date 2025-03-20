Valute / RWAYZ
RWAYZ: Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027
25.3000 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RWAYZ ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.3000 e ad un massimo di 25.3260.
Segui le dinamiche di Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.3000 25.3260
Intervallo Annuale
24.8300 25.6400
- Chiusura Precedente
- 25.3000
- Apertura
- 25.3260
- Bid
- 25.3000
- Ask
- 25.3030
- Minimo
- 25.3000
- Massimo
- 25.3260
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.32%
- Variazione Semestrale
- 0.12%
- Variazione Annuale
- -0.24%
20 settembre, sabato