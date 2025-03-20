Moedas / RWAYZ
RWAYZ: Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027
25.3000 USD 0.0000 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RWAYZ para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.3000 e o mais alto foi 25.3427.
Veja a dinâmica do par de moedas Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RWAYZ Notícias
Faixa diária
25.3000 25.3427
Faixa anual
24.8300 25.6400
- Fechamento anterior
- 25.3000
- Open
- 25.3000
- Bid
- 25.3000
- Ask
- 25.3030
- Low
- 25.3000
- High
- 25.3427
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.32%
- Mudança de 6 meses
- 0.12%
- Mudança anual
- -0.24%
