Валюты / RWAYZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RWAYZ: Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027
25.3100 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RWAYZ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.3000, а максимальная — 25.3500.
Следите за динамикой Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RWAYZ
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Runway Growth Finance Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Yield Hunting Part 26: Close To 8% With Runway Growth Finance And Its Baby Bonds (RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
Дневной диапазон
25.3000 25.3500
Годовой диапазон
24.8300 25.6400
- Предыдущее закрытие
- 25.3100
- Open
- 25.3500
- Bid
- 25.3100
- Ask
- 25.3130
- Low
- 25.3000
- High
- 25.3500
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- 0.16%
- Годовое изменение
- -0.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.