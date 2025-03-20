KurseKategorien
Währungen / RWAYZ
Zurück zum Aktien

RWAYZ: Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027

25.3000 USD 0.0000 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RWAYZ hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.2600 bis zu einem Hoch von 25.3427 gehandelt.

Verfolgen Sie die Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RWAYZ News

Tagesspanne
25.2600 25.3427
Jahresspanne
24.8300 25.6400
Vorheriger Schlusskurs
25.3000
Eröffnung
25.3000
Bid
25.3000
Ask
25.3030
Tief
25.2600
Hoch
25.3427
Volumen
23
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.32%
6-Monatsänderung
0.12%
Jahresänderung
-0.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K