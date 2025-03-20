Währungen / RWAYZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RWAYZ: Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027
25.3000 USD 0.0000 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RWAYZ hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.2600 bis zu einem Hoch von 25.3427 gehandelt.
Verfolgen Sie die Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RWAYZ News
- Runway Growth Finance: 14% Dividend Yield At A 25% Discount To NAV (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Runway Growth Finance Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Yield Hunting Part 26: Close To 8% With Runway Growth Finance And Its Baby Bonds (RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
Tagesspanne
25.2600 25.3427
Jahresspanne
24.8300 25.6400
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.3000
- Eröffnung
- 25.3000
- Bid
- 25.3000
- Ask
- 25.3030
- Tief
- 25.2600
- Hoch
- 25.3427
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 0.12%
- Jahresänderung
- -0.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K