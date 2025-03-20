通貨 / RWAYZ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RWAYZ: Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027
25.3000 USD 0.0000 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RWAYZの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり25.2600の安値と25.3427の高値で取引されました。
Runway Growth Finance Corp - 8.00% Notes due 2027ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RWAYZ News
- Runway Growth Finance: 14% Dividend Yield At A 25% Discount To NAV (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Runway Growth Finance Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Yield Hunting Part 26: Close To 8% With Runway Growth Finance And Its Baby Bonds (RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
1日のレンジ
25.2600 25.3427
1年のレンジ
24.8300 25.6400
- 以前の終値
- 25.3000
- 始値
- 25.3000
- 買値
- 25.3000
- 買値
- 25.3030
- 安値
- 25.2600
- 高値
- 25.3427
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.32%
- 6ヶ月の変化
- 0.12%
- 1年の変化
- -0.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K