Dövizler / RVP
RVP: Retractable Technologies Inc
0.83 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RVP fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.82 ve Yüksek fiyatı olarak 0.83 aralığında işlem gördü.
Retractable Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RVP haberleri
- Retractable Technologies Stock Gains Following Q2 Earnings Growth
- Shaw, president and CEO, buys Retractable Technologies Inc (RVP) shares
- Retractable Technologies cuts workforce by 12.4% amid tariff pressures
- Retractable technologies CEO Shaw buys $5384 in RVP stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,861 in stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,280 in stock
- Retractable Technologies, Inc. Results for the Period Ended March 31, 2025
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $16,492 in stock
Günlük aralık
0.82 0.83
Yıllık aralık
0.56 0.89
- Önceki kapanış
- 0.83
- Açılış
- 0.82
- Satış
- 0.83
- Alış
- 1.13
- Düşük
- 0.82
- Yüksek
- 0.83
- Hacim
- 16
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 2.47%
- 6 aylık değişim
- 13.70%
- Yıllık değişim
- 10.67%
21 Eylül, Pazar