FiyatlarBölümler
Dövizler / RVP
Geri dön - Hisse senetleri

RVP: Retractable Technologies Inc

0.83 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RVP fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.82 ve Yüksek fiyatı olarak 0.83 aralığında işlem gördü.

Retractable Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RVP haberleri

Günlük aralık
0.82 0.83
Yıllık aralık
0.56 0.89
Önceki kapanış
0.83
Açılış
0.82
Satış
0.83
Alış
1.13
Düşük
0.82
Yüksek
0.83
Hacim
16
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
2.47%
6 aylık değişim
13.70%
Yıllık değişim
10.67%
21 Eylül, Pazar