RVP: Retractable Technologies Inc
0.83 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RVP ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.82 e ad un massimo di 0.83.
Segui le dinamiche di Retractable Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RVP News
- Retractable Technologies Stock Gains Following Q2 Earnings Growth
- Shaw, president and CEO, buys Retractable Technologies Inc (RVP) shares
- Retractable Technologies cuts workforce by 12.4% amid tariff pressures
- Retractable technologies CEO Shaw buys $5384 in RVP stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,861 in stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,280 in stock
- Retractable Technologies, Inc. Results for the Period Ended March 31, 2025
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $16,492 in stock
Intervallo Giornaliero
0.82 0.83
Intervallo Annuale
0.56 0.89
- Chiusura Precedente
- 0.83
- Apertura
- 0.82
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Minimo
- 0.82
- Massimo
- 0.83
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 2.47%
- Variazione Semestrale
- 13.70%
- Variazione Annuale
- 10.67%
21 settembre, domenica