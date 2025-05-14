通貨 / RVP
RVP: Retractable Technologies Inc
0.83 USD 0.01 (1.22%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RVPの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり0.80の安値と0.83の高値で取引されました。
Retractable Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RVP News
- Retractable Technologies Stock Gains Following Q2 Earnings Growth
- Shaw, president and CEO, buys Retractable Technologies Inc (RVP) shares
- Retractable Technologies cuts workforce by 12.4% amid tariff pressures
- Retractable technologies CEO Shaw buys $5384 in RVP stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,861 in stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,280 in stock
- Retractable Technologies, Inc. Results for the Period Ended March 31, 2025
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $16,492 in stock
1日のレンジ
0.80 0.83
1年のレンジ
0.56 0.89
- 以前の終値
- 0.82
- 始値
- 0.80
- 買値
- 0.83
- 買値
- 1.13
- 安値
- 0.80
- 高値
- 0.83
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 1.22%
- 1ヶ月の変化
- 2.47%
- 6ヶ月の変化
- 13.70%
- 1年の変化
- 10.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K