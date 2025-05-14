Moedas / RVP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RVP: Retractable Technologies Inc
0.83 USD 0.01 (1.22%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RVP para hoje mudou para 1.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.80 e o mais alto foi 0.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Retractable Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RVP Notícias
- Retractable Technologies Stock Gains Following Q2 Earnings Growth
- Shaw, president and CEO, buys Retractable Technologies Inc (RVP) shares
- Retractable Technologies cuts workforce by 12.4% amid tariff pressures
- Retractable technologies CEO Shaw buys $5384 in RVP stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,861 in stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,280 in stock
- Retractable Technologies, Inc. Results for the Period Ended March 31, 2025
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $16,492 in stock
Faixa diária
0.80 0.83
Faixa anual
0.56 0.89
- Fechamento anterior
- 0.82
- Open
- 0.80
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Low
- 0.80
- High
- 0.83
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 1.22%
- Mudança mensal
- 2.47%
- Mudança de 6 meses
- 13.70%
- Mudança anual
- 10.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh