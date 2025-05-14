Währungen / RVP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RVP: Retractable Technologies Inc
0.83 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RVP hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.82 bis zu einem Hoch von 0.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Retractable Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RVP News
- Retractable Technologies Stock Gains Following Q2 Earnings Growth
- Shaw, president and CEO, buys Retractable Technologies Inc (RVP) shares
- Retractable Technologies cuts workforce by 12.4% amid tariff pressures
- Retractable technologies CEO Shaw buys $5384 in RVP stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,861 in stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,280 in stock
- Retractable Technologies, Inc. Results for the Period Ended March 31, 2025
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $16,492 in stock
Tagesspanne
0.82 0.83
Jahresspanne
0.56 0.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.83
- Eröffnung
- 0.82
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Tief
- 0.82
- Hoch
- 0.83
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.47%
- 6-Monatsänderung
- 13.70%
- Jahresänderung
- 10.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K