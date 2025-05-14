통화 / RVP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RVP: Retractable Technologies Inc
0.83 USD 0.00 (0.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RVP 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.82이고 고가는 0.83이었습니다.
Retractable Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RVP News
- Retractable Technologies Stock Gains Following Q2 Earnings Growth
- Shaw, president and CEO, buys Retractable Technologies Inc (RVP) shares
- Retractable Technologies cuts workforce by 12.4% amid tariff pressures
- Retractable technologies CEO Shaw buys $5384 in RVP stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,861 in stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,280 in stock
- Retractable Technologies, Inc. Results for the Period Ended March 31, 2025
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $16,492 in stock
일일 변동 비율
0.82 0.83
년간 변동
0.56 0.89
- 이전 종가
- 0.83
- 시가
- 0.82
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- 저가
- 0.82
- 고가
- 0.83
- 볼륨
- 16
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 2.47%
- 6개월 변동
- 13.70%
- 년간 변동율
- 10.67%
20 9월, 토요일