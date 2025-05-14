Валюты / RVP
RVP: Retractable Technologies Inc
0.82 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RVP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.81, а максимальная — 0.82.
Следите за динамикой Retractable Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RVP
- Retractable Technologies Stock Gains Following Q2 Earnings Growth
- Shaw, president and CEO, buys Retractable Technologies Inc (RVP) shares
- Retractable Technologies cuts workforce by 12.4% amid tariff pressures
- Retractable technologies CEO Shaw buys $5384 in RVP stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,861 in stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,280 in stock
- Retractable Technologies, Inc. Results for the Period Ended March 31, 2025
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $16,492 in stock
Дневной диапазон
0.81 0.82
Годовой диапазон
0.56 0.89
- Предыдущее закрытие
- 0.82
- Open
- 0.82
- Bid
- 0.82
- Ask
- 1.12
- Low
- 0.81
- High
- 0.82
- Объем
- 69
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.23%
- 6-месячное изменение
- 12.33%
- Годовое изменение
- 9.33%
