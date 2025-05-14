Devises / RVP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RVP: Retractable Technologies Inc
0.83 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RVP a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.82 et à un maximum de 0.83.
Suivez la dynamique Retractable Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RVP Nouvelles
- Retractable Technologies Stock Gains Following Q2 Earnings Growth
- Shaw, president and CEO, buys Retractable Technologies Inc (RVP) shares
- Retractable Technologies cuts workforce by 12.4% amid tariff pressures
- Retractable technologies CEO Shaw buys $5384 in RVP stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,861 in stock
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $5,280 in stock
- Retractable Technologies, Inc. Results for the Period Ended March 31, 2025
- Retractable Technologies CEO Thomas Shaw acquires $16,492 in stock
Range quotidien
0.82 0.83
Range Annuel
0.56 0.89
- Clôture Précédente
- 0.83
- Ouverture
- 0.82
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Plus Bas
- 0.82
- Plus Haut
- 0.83
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 2.47%
- Changement à 6 Mois
- 13.70%
- Changement Annuel
- 10.67%
20 septembre, samedi