RSPM: Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM fiyatı bugün -2.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.67 ve Yüksek fiyatı olarak 32.53 aralığında işlem gördü.
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RSPM haberleri
Sıkça sorulan sorular
RSPM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedi 31.67 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 31.67 - 32.53 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.57 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 18 değerine ulaştı. RSPM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedi şu anda 31.67 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -13.07% ve USD değerlerini izler. RSPM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
RSPM hisse senedi nasıl alınır?
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisselerini şu anki 31.67 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 31.67 ve Ask 31.97 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 18 ve günlük değişim oranı -2.64% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RSPM fiyat hareketlerini takip edin.
RSPM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 26.65 - 37.05 ve mevcut fiyatı 31.67 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 31.67 veya Ask 31.97 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.33% ve 6 aylık değişim oranı 2.66% değerlerini karşılaştırır. RSPM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedi yıllık olarak 37.05 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 26.65 - 37.05). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.57 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF performansını takip edin.
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 26.65 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 31.67 ve hareket ettiği yıllık aralık 26.65 - 37.05 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RSPM fiyat hareketlerini izleyin.
RSPM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 32.57 ve yıllık değişim oranı -13.07% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 32.57
- Açılış
- 32.53
- Satış
- 31.67
- Alış
- 31.97
- Düşük
- 31.67
- Yüksek
- 32.53
- Hacim
- 18
- Günlük değişim
- -2.76%
- Aylık değişim
- -3.33%
- 6 aylık değişim
- 2.66%
- Yıllık değişim
- -13.07%