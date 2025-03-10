RSPM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedi 31.67 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 31.67 - 32.53 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.57 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 18 değerine ulaştı. RSPM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedi şu anda 31.67 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -13.07% ve USD değerlerini izler. RSPM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RSPM hisse senedi nasıl alınır? Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisselerini şu anki 31.67 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 31.67 ve Ask 31.97 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 18 ve günlük değişim oranı -2.64% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RSPM fiyat hareketlerini takip edin.

RSPM hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 26.65 - 37.05 ve mevcut fiyatı 31.67 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 31.67 veya Ask 31.97 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.33% ve 6 aylık değişim oranı 2.66% değerlerini karşılaştırır. RSPM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedi yıllık olarak 37.05 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 26.65 - 37.05). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.57 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF performansını takip edin.

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 26.65 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 31.67 ve hareket ettiği yıllık aralık 26.65 - 37.05 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RSPM fiyat hareketlerini izleyin.