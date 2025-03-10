- Übersicht
RSPM: Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
Der Wechselkurs von RSPM hat sich für heute um -2.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.67 bis zu einem Hoch von 32.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RSPM heute?
Die Aktie von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) notiert heute bei 31.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 31.67 - 32.53 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.57 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von RSPM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RSPM Dividenden?
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF wird derzeit mit 31.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -13.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RSPM zu verfolgen.
Wie kaufe ich RSPM-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) zum aktuellen Kurs von 31.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.67 oder 31.97 platziert, während 18 und -2.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RSPM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RSPM-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF müssen die jährliche Spanne 26.65 - 37.05 und der aktuelle Kurs 31.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.33% und 2.66%, bevor sie Orders zu 31.67 oder 31.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RSPM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?
Der höchste Kurs von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) im vergangenen Jahr lag bei 37.05. Innerhalb von 26.65 - 37.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) im Laufe des Jahres betrug 26.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.67 und der Spanne 26.65 - 37.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RSPM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RSPM statt?
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.57 und -13.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.57
- Eröffnung
- 32.53
- Bid
- 31.67
- Ask
- 31.97
- Tief
- 31.67
- Hoch
- 32.53
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -2.76%
- Monatsänderung
- -3.33%
- 6-Monatsänderung
- 2.66%
- Jahresänderung
- -13.07%