31.67 USD 0.90 (2.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RSPM hat sich für heute um -2.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.67 bis zu einem Hoch von 32.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RSPM heute?

Die Aktie von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) notiert heute bei 31.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 31.67 - 32.53 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.57 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von RSPM zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RSPM Dividenden?

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF wird derzeit mit 31.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -13.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RSPM zu verfolgen.

Wie kaufe ich RSPM-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) zum aktuellen Kurs von 31.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.67 oder 31.97 platziert, während 18 und -2.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RSPM auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RSPM-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF müssen die jährliche Spanne 26.65 - 37.05 und der aktuelle Kurs 31.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.33% und 2.66%, bevor sie Orders zu 31.67 oder 31.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RSPM.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) im vergangenen Jahr lag bei 37.05. Innerhalb von 26.65 - 37.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) im Laufe des Jahres betrug 26.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.67 und der Spanne 26.65 - 37.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RSPM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RSPM statt?

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.57 und -13.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
31.67 32.53
Jahresspanne
26.65 37.05
Vorheriger Schlusskurs
32.57
Eröffnung
32.53
Bid
31.67
Ask
31.97
Tief
31.67
Hoch
32.53
Volumen
18
Tagesänderung
-2.76%
Monatsänderung
-3.33%
6-Monatsänderung
2.66%
Jahresänderung
-13.07%
11 Oktober, Samstag