RSPM: Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

31.67 USD 0.90 (2.76%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RSPM汇率已更改-2.76%。当日，交易品种以低点31.67和高点32.53进行交易。

关注Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

RSPM新闻

常见问题解答

RSPM股票今天的价格是多少？

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF股票今天的定价为31.67。它在31.67 - 32.53范围内交易，昨天的收盘价为32.57，交易量达到18。RSPM的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF目前的价值为31.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.07%和USD。实时查看图表以跟踪RSPM走势。

如何购买RSPM股票？

您可以以31.67的当前价格购买Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF股票。订单通常设置在31.67或31.97附近，而18和-2.64%显示市场活动。立即关注RSPM的实时图表更新。

如何投资RSPM股票？

投资Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF需要考虑年度范围26.65 - 37.05和当前价格31.67。许多人在以31.67或31.97下订单之前，会比较-3.33%和。实时查看RSPM价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF的最高价格是37.05。在26.65 - 37.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF的绩效。

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF（RSPM）的最低价格为26.65。将其与当前的31.67和26.65 - 37.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RSPM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RSPM股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.57和-13.07%中可见。

日范围
31.67 32.53
年范围
26.65 37.05
前一天收盘价
32.57
开盘价
32.53
卖价
31.67
买价
31.97
最低价
31.67
最高价
32.53
交易量
18
日变化
-2.76%
月变化
-3.33%
6个月变化
2.66%
年变化
-13.07%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
55.0
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.2
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.7%
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
418
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
547
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值