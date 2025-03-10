КотировкиРазделы
RSPM: Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

31.67 USD 0.90 (2.76%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RSPM за сегодня изменился на -2.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.67, а максимальная — 32.53.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RSPM сегодня?

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) сегодня оценивается на уровне 31.67. Инструмент торгуется в пределах 31.67 - 32.53, вчерашнее закрытие составило 32.57, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RSPM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF в настоящее время оценивается в 31.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.07% и USD. Отслеживайте движения RSPM на графике в реальном времени.

Как купить акции RSPM?

Вы можете купить акции Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) по текущей цене 31.67. Ордера обычно размещаются около 31.67 или 31.97, тогда как 18 и -2.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RSPM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RSPM?

Инвестирование в Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF предполагает учет годового диапазона 26.65 - 37.05 и текущей цены 31.67. Многие сравнивают -3.33% и 2.66% перед размещением ордеров на 31.67 или 31.97. Изучайте ежедневные изменения цены RSPM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) за последний год составила 37.05. Акции заметно колебались в пределах 26.65 - 37.05, сравнение с 32.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) за год составила 26.65. Сравнение с текущими 31.67 и 26.65 - 37.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RSPM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RSPM?

В прошлом Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.57 и -13.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.67 32.53
Годовой диапазон
26.65 37.05
Предыдущее закрытие
32.57
Open
32.53
Bid
31.67
Ask
31.97
Low
31.67
High
32.53
Объем
18
Дневное изменение
-2.76%
Месячное изменение
-3.33%
6-месячное изменение
2.66%
Годовое изменение
-13.07%
