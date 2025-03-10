Курс RSPM за сегодня изменился на -2.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.67, а максимальная — 32.53.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.