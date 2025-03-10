クォートセクション
通貨 / RSPM
RSPM: Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

31.67 USD 0.90 (2.76%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RSPMの今日の為替レートは、-2.76%変化しました。日中、通貨は1あたり31.67の安値と32.53の高値で取引されました。

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RSPM株の現在の価格は？

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFの株価は本日31.67です。31.67 - 32.53内で取引され、前日の終値は32.57、取引量は18に達しました。RSPMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFの株は配当を出しますか？

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFの現在の価格は31.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は-13.07%やUSDにも注目します。RSPMの動きはライブチャートで確認できます。

RSPM株を買う方法は？

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFの株は現在31.67で購入可能です。注文は通常31.67または31.97付近で行われ、18や-2.64%が市場の動きを示します。RSPMの最新情報はライブチャートで確認できます。

RSPM株に投資する方法は？

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFへの投資では、年間の値幅26.65 - 37.05と現在の31.67を考慮します。注文は多くの場合31.67や31.97で行われる前に、-3.33%や2.66%と比較されます。RSPMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFの株の最高値は？

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFの過去1年の最高値は37.05でした。26.65 - 37.05内で株価は大きく変動し、32.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFの株の最低値は？

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF(RSPM)の年間最安値は26.65でした。現在の31.67や26.65 - 37.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RSPMの動きはライブチャートで確認できます。

RSPMの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.57、-13.07%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.67 32.53
1年のレンジ
26.65 37.05
以前の終値
32.57
始値
32.53
買値
31.67
買値
31.97
安値
31.67
高値
32.53
出来高
18
1日の変化
-2.76%
1ヶ月の変化
-3.33%
6ヶ月の変化
2.66%
1年の変化
-13.07%
11 10月, 土曜日