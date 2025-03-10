CotaçõesSeções
Moedas / RSPM
RSPM: Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

31.67 USD 0.90 (2.76%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RSPM para hoje mudou para -2.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.67 e o mais alto foi 32.53.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

RSPM Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RSPM hoje?

Hoje Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) está avaliado em 31.67. O instrumento é negociado dentro de 31.67 - 32.53, o fechamento de ontem foi 32.57, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RSPM em tempo real.

As ações de Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF está avaliado em 31.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -13.07% e USD. Monitore os movimentos de RSPM no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RSPM?

Você pode comprar ações de Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) pelo preço atual 31.67. Ordens geralmente são executadas perto de 31.67 ou 31.97, enquanto 18 e -2.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RSPM no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RSPM?

Investir em Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF envolve considerar a faixa anual 26.65 - 37.05 e o preço atual 31.67. Muitos comparam -3.33% e 2.66% antes de enviar ordens em 31.67 ou 31.97. Estude as mudanças diárias de preço de RSPM no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?

O maior preço de Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) no último ano foi 37.05. As ações oscilaram bastante dentro de 26.65 - 37.05, e a comparação com 32.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?

O menor preço de Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) no ano foi 26.65. A comparação com o preço atual 31.67 e 26.65 - 37.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RSPM em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RSPM?

No passado Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.57 e -13.07% após os eventos corporativos.

Faixa diária
31.67 32.53
Faixa anual
26.65 37.05
Fechamento anterior
32.57
Open
32.53
Bid
31.67
Ask
31.97
Low
31.67
High
32.53
Volume
18
Mudança diária
-2.76%
Mudança mensal
-3.33%
Mudança de 6 meses
2.66%
Mudança anual
-13.07%
