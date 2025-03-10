QuotazioniSezioni
Valute / RSPM
Tornare a Azioni

RSPM: Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

31.67 USD 0.90 (2.76%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RSPM ha avuto una variazione del -2.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.67 e ad un massimo di 32.53.

Segui le dinamiche di Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RSPM News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RSPM oggi?

Oggi le azioni Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF sono prezzate a 31.67. Viene scambiato all'interno di 31.67 - 32.53, la chiusura di ieri è stata 32.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RSPM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF pagano dividendi?

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF è attualmente valutato a 31.67. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -13.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RSPM.

Come acquistare azioni RSPM?

Puoi acquistare azioni Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF al prezzo attuale di 31.67. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.67 o 31.97, mentre 18 e -2.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RSPM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RSPM?

Investire in Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.65 - 37.05 e il prezzo attuale 31.67. Molti confrontano -3.33% e 2.66% prima di effettuare ordini su 31.67 o 31.97. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RSPM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF nell'ultimo anno è stato 37.05. All'interno di 26.65 - 37.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) nel corso dell'anno è stato 26.65. Confrontandolo con gli attuali 31.67 e 26.65 - 37.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RSPM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RSPM?

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.57 e -13.07%.

Intervallo Giornaliero
31.67 32.53
Intervallo Annuale
26.65 37.05
Chiusura Precedente
32.57
Apertura
32.53
Bid
31.67
Ask
31.97
Minimo
31.67
Massimo
32.53
Volume
18
Variazione giornaliera
-2.76%
Variazione Mensile
-3.33%
Variazione Semestrale
2.66%
Variazione Annuale
-13.07%
10 ottobre, venerdì
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
418
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
547
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Saldo di Bilancio Federale
Agire
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev