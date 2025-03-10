CotationsSections
RSPM: Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

31.67 USD 0.90 (2.76%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RSPM a changé de -2.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.67 et à un maximum de 32.53.

Suivez la dynamique Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action RSPM aujourd'hui ?

L'action Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF est cotée à 31.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 31.67 - 32.53, a clôturé hier à 32.57 et son volume d'échange a atteint 18. Le graphique en temps réel du cours de RSPM présente ces mises à jour.

L'action Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF est actuellement valorisé à 31.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -13.07% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RSPM.

Comment acheter des actions RSPM ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF au cours actuel de 31.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.67 ou de 31.97, le 18 et le -2.64% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RSPM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action RSPM ?

Investir dans Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.65 - 37.05 et le prix actuel 31.67. Beaucoup comparent -3.33% et 2.66% avant de passer des ordres à 31.67 ou 31.97. Consultez le graphique du cours de RSPM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF l'année dernière était 37.05. Au cours de 26.65 - 37.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.57 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) sur l'année a été 26.65. Sa comparaison avec 31.67 et 26.65 - 37.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RSPM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action RSPM a-t-elle été divisée ?

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.57 et -13.07% après les opérations sur titres.

Range quotidien
31.67 32.53
Range Annuel
26.65 37.05
Clôture Précédente
32.57
Ouverture
32.53
Bid
31.67
Ask
31.97
Plus Bas
31.67
Plus Haut
32.53
Volume
18
Changement quotidien
-2.76%
Changement Mensuel
-3.33%
Changement à 6 Mois
2.66%
Changement Annuel
-13.07%
