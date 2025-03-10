FiyatlarBölümler
Dövizler / RSPG
Geri dön - Hisse senetleri

RSPG: Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

77.28 USD 0.22 (0.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RSPG fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.34 ve Yüksek fiyatı olarak 77.40 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RSPG haberleri

Günlük aralık
76.34 77.40
Yıllık aralık
63.90 86.60
Önceki kapanış
77.50
Açılış
76.53
Satış
77.28
Alış
77.58
Düşük
76.34
Yüksek
77.40
Hacim
50
Günlük değişim
-0.28%
Aylık değişim
-2.04%
6 aylık değişim
-5.36%
Yıllık değişim
1.38%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%