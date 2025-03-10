통화 / RSPG
RSPG: Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
77.28 USD 0.22 (0.28%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RSPG 환율이 오늘 -0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 76.34이고 고가는 77.40이었습니다.
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
76.34 77.40
년간 변동
63.90 86.60
- 이전 종가
- 77.50
- 시가
- 76.53
- Bid
- 77.28
- Ask
- 77.58
- 저가
- 76.34
- 고가
- 77.40
- 볼륨
- 50
- 일일 변동
- -0.28%
- 월 변동
- -2.04%
- 6개월 변동
- -5.36%
- 년간 변동율
- 1.38%
