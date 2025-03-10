KurseKategorien
RSPG: Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

77.28 USD 0.22 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RSPG hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.34 bis zu einem Hoch von 77.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
76.34 77.40
Jahresspanne
63.90 86.60
Vorheriger Schlusskurs
77.50
Eröffnung
76.53
Bid
77.28
Ask
77.58
Tief
76.34
Hoch
77.40
Volumen
50
Tagesänderung
-0.28%
Monatsänderung
-2.04%
6-Monatsänderung
-5.36%
Jahresänderung
1.38%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%