RSPG: Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
77.28 USD 0.22 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RSPG hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.34 bis zu einem Hoch von 77.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RSPG News
Tagesspanne
76.34 77.40
Jahresspanne
63.90 86.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.50
- Eröffnung
- 76.53
- Bid
- 77.28
- Ask
- 77.58
- Tief
- 76.34
- Hoch
- 77.40
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- -2.04%
- 6-Monatsänderung
- -5.36%
- Jahresänderung
- 1.38%
