RSPG: Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

77.28 USD 0.22 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RSPG за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.34, а максимальная — 77.40.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
76.34 77.40
Годовой диапазон
63.90 86.60
Предыдущее закрытие
77.50
Open
76.53
Bid
77.28
Ask
77.58
Low
76.34
High
77.40
Объем
50
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
-2.04%
6-месячное изменение
-5.36%
Годовое изменение
1.38%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%