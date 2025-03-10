Валюты / RSPG
RSPG: Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
77.28 USD 0.22 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RSPG за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.34, а максимальная — 77.40.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RSPG
Дневной диапазон
76.34 77.40
Годовой диапазон
63.90 86.60
- Предыдущее закрытие
- 77.50
- Open
- 76.53
- Bid
- 77.28
- Ask
- 77.58
- Low
- 76.34
- High
- 77.40
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- -2.04%
- 6-месячное изменение
- -5.36%
- Годовое изменение
- 1.38%
