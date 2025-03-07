Dövizler / RPTX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RPTX: Repare Therapeutics Inc
1.71 USD 0.06 (3.39%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RPTX fiyatı bugün -3.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.71 ve Yüksek fiyatı olarak 1.77 aralığında işlem gördü.
Repare Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RPTX haberleri
- Repare earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Repare Therapeutics Inc. (RPTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Repare (RPTX) Q2 Loss Narrows 52%
- Repare Therapeutics Jumps 15% After $10M Licensing Deal With Debiopharm
- Repare Therapeutics stock surges after $10M licensing deal with Debiopharm
- Repare Therapeutics licenses PKMYT1 inhibitor to Debiopharm for $10 million
- Cathie Wood's Ark Invest Offloads UiPath, Prime Medicine, And Repare Therapeutics - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Offloads Uipath, Prime Medicine, And Repare Therapeutics - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Amazon Amid Over 20% Decline In a Year: Offloads UiPath, Roblox - ARK Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Amazon, Coinbase: Offloads UiPath, Roblox - ARK Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cathie Wood Doubles Down: Mops Up Another $1.39 Million Worth Of Robinhood Stock Amid Trump Tariff Dip - GitLab (NASDAQ:GTLB), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Robinhood, Nvidia-Backed CoreWeave: Offloads Spotify, Roku - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (ARCA:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Scoops Up Iridium, Beam, Pacific Biosciences While Offloading Illumina And Amgen - Absci (NASDAQ:ABSI), Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Cathie Wood’s ARK Invest Snaps Up Tesla Stock (TSLA) amid 42% Price Drop - TipRanks.com
- Cathie Wood's Ark Invest Continues To Offload UiPath, Roblox: Loads Up On GitLab, Ibotta - ARK Fintech Innovation ETF (ARCA:ARKF), ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG)
- Gap To Rally Over 69%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Burlington Stores (NYSE:BURL), Costco Wholesale (NASDAQ:COST)
Günlük aralık
1.71 1.77
Yıllık aralık
0.89 4.07
- Önceki kapanış
- 1.77
- Açılış
- 1.77
- Satış
- 1.71
- Alış
- 2.01
- Düşük
- 1.71
- Yüksek
- 1.77
- Hacim
- 104
- Günlük değişim
- -3.39%
- Aylık değişim
- 2.40%
- 6 aylık değişim
- 69.31%
- Yıllık değişim
- -50.86%
21 Eylül, Pazar