RPTX: Repare Therapeutics Inc
1.76 USD 0.01 (0.56%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RPTX hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.76 bis zu einem Hoch von 1.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Repare Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RPTX News
- Repare earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Repare Therapeutics Inc. (RPTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Repare (RPTX) Q2 Loss Narrows 52%
- Repare Therapeutics Jumps 15% After $10M Licensing Deal With Debiopharm
- Repare Therapeutics stock surges after $10M licensing deal with Debiopharm
- Repare Therapeutics licenses PKMYT1 inhibitor to Debiopharm for $10 million
- Cathie Wood's Ark Invest Offloads UiPath, Prime Medicine, And Repare Therapeutics - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Offloads Uipath, Prime Medicine, And Repare Therapeutics - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Amazon Amid Over 20% Decline In a Year: Offloads UiPath, Roblox - ARK Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Amazon, Coinbase: Offloads UiPath, Roblox - ARK Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cathie Wood Doubles Down: Mops Up Another $1.39 Million Worth Of Robinhood Stock Amid Trump Tariff Dip - GitLab (NASDAQ:GTLB), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Robinhood, Nvidia-Backed CoreWeave: Offloads Spotify, Roku - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (ARCA:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Scoops Up Iridium, Beam, Pacific Biosciences While Offloading Illumina And Amgen - Absci (NASDAQ:ABSI), Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Cathie Wood’s ARK Invest Snaps Up Tesla Stock (TSLA) amid 42% Price Drop - TipRanks.com
- Cathie Wood's Ark Invest Continues To Offload UiPath, Roblox: Loads Up On GitLab, Ibotta - ARK Fintech Innovation ETF (ARCA:ARKF), ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG)
- Gap To Rally Over 69%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Burlington Stores (NYSE:BURL), Costco Wholesale (NASDAQ:COST)
Tagesspanne
1.76 1.77
Jahresspanne
0.89 4.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.77
- Eröffnung
- 1.77
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Tief
- 1.76
- Hoch
- 1.77
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -0.56%
- Monatsänderung
- 5.39%
- 6-Monatsänderung
- 74.26%
- Jahresänderung
- -49.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K