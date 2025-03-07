Moedas / RPTX
RPTX: Repare Therapeutics Inc
1.76 USD 0.02 (1.15%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RPTX para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.70 e o mais alto foi 1.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Repare Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RPTX Notícias
Faixa diária
1.70 1.77
Faixa anual
0.89 4.07
- Fechamento anterior
- 1.74
- Open
- 1.70
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Low
- 1.70
- High
- 1.77
- Volume
- 93
- Mudança diária
- 1.15%
- Mudança mensal
- 5.39%
- Mudança de 6 meses
- 74.26%
- Mudança anual
- -49.43%
