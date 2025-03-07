货币 / RPTX
RPTX: Repare Therapeutics Inc
1.74 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RPTX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.71和高点1.78进行交易。
关注Repare Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RPTX新闻
- Repare earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Repare Therapeutics Inc. (RPTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Repare (RPTX) Q2 Loss Narrows 52%
- Repare Therapeutics Jumps 15% After $10M Licensing Deal With Debiopharm
- Repare Therapeutics stock surges after $10M licensing deal with Debiopharm
- Repare Therapeutics licenses PKMYT1 inhibitor to Debiopharm for $10 million
日范围
1.71 1.78
年范围
0.89 4.07
- 前一天收盘价
- 1.74
- 开盘价
- 1.73
- 卖价
- 1.74
- 买价
- 2.04
- 最低价
- 1.71
- 最高价
- 1.78
- 交易量
- 89
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 4.19%
- 6个月变化
- 72.28%
- 年变化
- -50.00%
