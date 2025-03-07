Валюты / RPTX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RPTX: Repare Therapeutics Inc
1.74 USD 0.03 (1.69%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RPTX за сегодня изменился на -1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.74, а максимальная — 1.83.
Следите за динамикой Repare Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RPTX
- Repare earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Repare Therapeutics Inc. (RPTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Repare (RPTX) Q2 Loss Narrows 52%
- Repare Therapeutics Jumps 15% After $10M Licensing Deal With Debiopharm
- Repare Therapeutics stock surges after $10M licensing deal with Debiopharm
- Repare Therapeutics licenses PKMYT1 inhibitor to Debiopharm for $10 million
- Cathie Wood's Ark Invest Offloads UiPath, Prime Medicine, And Repare Therapeutics - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Offloads Uipath, Prime Medicine, And Repare Therapeutics - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Amazon Amid Over 20% Decline In a Year: Offloads UiPath, Roblox - ARK Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Amazon, Coinbase: Offloads UiPath, Roblox - ARK Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cathie Wood Doubles Down: Mops Up Another $1.39 Million Worth Of Robinhood Stock Amid Trump Tariff Dip - GitLab (NASDAQ:GTLB), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Robinhood, Nvidia-Backed CoreWeave: Offloads Spotify, Roku - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (ARCA:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Scoops Up Iridium, Beam, Pacific Biosciences While Offloading Illumina And Amgen - Absci (NASDAQ:ABSI), Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Cathie Wood’s ARK Invest Snaps Up Tesla Stock (TSLA) amid 42% Price Drop - TipRanks.com
- Cathie Wood's Ark Invest Continues To Offload UiPath, Roblox: Loads Up On GitLab, Ibotta - ARK Fintech Innovation ETF (ARCA:ARKF), ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG)
- Gap To Rally Over 69%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Burlington Stores (NYSE:BURL), Costco Wholesale (NASDAQ:COST)
Дневной диапазон
1.74 1.83
Годовой диапазон
0.89 4.07
- Предыдущее закрытие
- 1.77
- Open
- 1.79
- Bid
- 1.74
- Ask
- 2.04
- Low
- 1.74
- High
- 1.83
- Объем
- 118
- Дневное изменение
- -1.69%
- Месячное изменение
- 4.19%
- 6-месячное изменение
- 72.28%
- Годовое изменение
- -50.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.