QuotesSections
Currencies / RPTX
Back to US Stock Market

RPTX: Repare Therapeutics Inc

1.74 USD 0.03 (1.69%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

RPTX exchange rate has changed by -1.69% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.74 and at a high of 1.83.

Follow Repare Therapeutics Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RPTX News

Daily Range
1.74 1.83
Year Range
0.89 4.07
Previous Close
1.77
Open
1.79
Bid
1.74
Ask
2.04
Low
1.74
High
1.83
Volume
118
Daily Change
-1.69%
Month Change
4.19%
6 Months Change
72.28%
Year Change
-50.00%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%